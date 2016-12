Rinnovata convenzione Adp-Regione

BARI - Il rinnovo della convenzione con Aeroporti di Puglia «per continuare ad accrescere il turismo incoming in Puglia» con la «prosecuzione delle attività di comunicazione fino al 2019"; il prolungamento della durata dei saldi invernali (dal 5 gennaio al 28 febbraio) ed estivi (dall’1 luglio al 15 settembre); e «l'individuazione e finanziamento di nuove 'aree internè (sud Salento, Murgia e Gargano)": sono alcuni dei provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale pugliese che ha anche «deliberato», informa un nota dell’ente, "di sostituirsi all’amministrazione provinciale di Lecce per le funzioni istruttorie delle istanze relative alla concessione di aiuti alle aziende danneggiate dalla Xylella fastidiosa».

Tra gli altri provvedimenti approvati ci sono: «il piano triennale 2016-2018 su partenariato tra comunità locali, cooperazione internazionale e cultura dei diritti umani nelle aree dei Balcani, del Mediterraneo, dei Paesi sub sahariani e asiatici"; il piano triennale 2016-2018 «per le azioni positive per le pari opportunità nell’ambito della legge 'Politiche di genere e servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglià"; il "programma d’intervento su legge tutela risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico».

Inoltre, sono stati «validati i comitati etici del Policlinico e dell’Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari"; è stata «ratificata la sottoscrizione del Memorandum d’Intesa tra Regione e Segretariato generale del Consiglio d’Europa per la questione Rom"; istituito il «gruppo di lavoro interassessorile in materia di cambiamenti climatici». Nel corso dei lavori della Giunta c'è stata la «presa d’atto per il piano finanziario aggiornato per l’accordo di programma tra Regione, Puglia Sviluppo, Consorzio area sviluppo industriale Taranto e Associazione Industriali Taranto per la costituzione di un centro direzionale presso l’ex Cisi». Infine, su «proposta dell’assessore all’Urbanistica Anna Maria Curcuruto è stata approvata l’informatizzazione delle procedure per le autorizzazioni paesaggistiche per i Comuni, utilizzando i sistemi informatici regionali».