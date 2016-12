Bari, limitazioni al traffico per il concerto di fine anno

DIVIETO DI SOSTA

Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2016 alle ore 14.00 del giorno 1 gennaio 2017 e sulle seguenti strade e piazze:

corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

piazza Massari, ambo i lati di entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia;

via Cairoli, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

via Andrea da Bari, ambo i lati, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

via Melo, ambo i lati, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

via B. Petrone, ambo i lati;

corso Cavour, ambo i lati, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via Piccinni;

strada Palazzo dell’Intendenza, ambo i lati;

via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone;



DIVIETO DI TRANSITO

Dalle ore 00.01 del giorno 31 dicembre 2016 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2017 e, comunque, fino al termine delle esigenze, sulle seguenti strade e piazze:

corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre;

piazza Massari, entrambe le carreggiate comprese tra corso Vittorio Emanuele II e piazza Federico II di Svevia e quello compreso tra C.so Vitt. Veneto e via San F.sco D’Assisi;

via San Francesco D’Assisisi tratto compreso tra via Carducci e P.zza Massari;

via De Rossi, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

via Cairoli, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

via Roberto da Bari, tratto compreso tra via Abate Gimma e via Piccinni;

via Andrea da Bari, tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele II;

via B. Petrone;

via Villari, tratto compreso tra via Lombardi e piazza Massari;

via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via Marchese di Montrone.



AREA DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE MUNITE DELL’APPOSITO CONTRASSEGNO

Dalle ore 18.00 del giorno 31 dicembre 2016 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2017 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituita la sosta (fig. II 79/a art. 120), sul molo San Nicola, ambo i lati, tratto compreso tra il lungomare A. Di Crollalanza e il palo della pubblica illuminazione posto al centro dell’area di svolta a sinistra e in corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Latilla e piazza Garibaldi (lato numerazione dispari), inoltre è istituita un’area di sosta riserva ai veicoli adibiti a Taxi su corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Q. Sella e piazza Garibaldi (lato numerazione pari).

DIVIETO DI TRANSITO

Il giorno 1 gennaio 2017, dalle ore 06.00 alle ore 14.00 e, comunque, fino al termine delle esigenze, sulle seguenti strade e piazze:

piazza Libertà;

corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari.