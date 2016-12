Mise: interventi a tutela della salute delle famiglie di Taranto

ROMA - Il Governo ha approvato oggi in via d’urgenza un pacchetto di interventi pari a 100 milioni di euro in favore dell’Ilva e del territorio tarantino. Lo si legge in una nota del Mise. Le misure mirano a rafforzare i presidi sanitari dell’area e a realizzare un piano di responsabilità sociale d’impresa. Il provvedimento è parte del decreto legge 'Interventi urgenti per la coesione sociale e 'territoriale' che più in generale contiene misure volte ad affrontare le situazioni urgenti di criticità presenti in alcune aree del Mezzogiorno d’Italia.

«Con queste norme il Governo completa il pacchetto di interventi già adottati in favore dell’Ilva e del territorio tarantino, dedicando un’attenzione speciale alla tutela della salute e all’assistenza delle famiglie dell’area», dichiara il Ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. È stato infatti stabilito un piano di misure di carattere assistenziale e sociale - pari a 30 milioni di euro in 3 anni - per le famiglie disagiate dell’area di Taranto che l’Amministrazione straordinaria dell’Ilva dovrà sottoporre al Ministero dello Sviluppo Economico. Il piano verrà concordato con i Comuni del territorio e monitorato dal Mise». «Darò personalmente massima priorità dedicando tempo e tutta la necessaria attenzione a queste misure - continua Calenda- che promuovono e realizzano il principio della responsabilità sociale di impresa».

«Come è evidente da questo decreto - osserva il Ministro della Coesione territoriale e del Mezzogiorno Claudio De Vincenti - per l’Esecutivo il Sud rappresenta davvero una priorità. Prima abbiamo costruito i Patti, ora interveniamo puntualmente su alcune specifiche priorità, soprattutto della Puglia e in modo particolare di Taranto. Interveniamo con i 100 milioni di euro stanziati oggi che si vanno ad aggiungere ai 1662 messi in campo in precedenza. Fatti e cifre concreti, non petizioni di principio».