Decaro: felice di dare una speranza

BARI - «Quando ho assunto nuovamente la carica di presidente della Fondazione Petruzzelli, l’ho fatto sapendo di prendermi la responsabilità di dover gestire la questione degli esuberi del personale della fondazione e oggi sono felice di poter dare a tanti di loro una speranza di futuro». Lo dichiara in una nota il sindaco di Bari e presidente della Fondazione lirico sinfonica Teatri Petruzzelli di Bari, Antonio Decaro, riferendosi alla riduzione degli esuberi del personale della Fondazione.

Tutto questo avviene «grazie all’attività di riorganizzazione interna - prosegue Decaro - alla razionalizzazione dei servizi e delle spese della Fondazione, all’ampliamento del Fus e ai fondi regionali che dall’anno prossimo ci permetteranno di dare maggiori garanzie ai lavoratori della Fondazione del Teatro Petruzzelli, che in questi due anni ha dimostrato di saper diversificare e ampliare la sua offerta e il suo pubblico lavorando per far crescere l’immagine e il lavoro del teatro e della sua struttura». «E' un risultato importante - conclude il sindaco - anche dal punto di vista umano, perché quando le istituzioni riescono a salvare posti di lavoro, raggiungono un obiettivo fondamentale per il benessere della comunità».