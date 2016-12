Caro Renzi: è l'ennesimo bluff

ROMA - «Caro Renzi, l’inaugurazione della Salerno-Reggio Calabria, è l’ennesimo bluff visto l'accantonamento degli ultimi 58 chilometri di tracciato sui 443 totali». Lo afferma su Facebook Raffaele Fitto, leader dei Conservatori e Riformisti, ricordando che «il progetto originario della autostrada più famosa d’Italia prevedeva, anche, l’ammodernamento dei tratti tra Morano Calabro e Firmo (21,5 km), Cosenza e Altilia (26,3 km articolati in origine in tre macrolotti) e Pizzo e Sant'Onofrio (10,8 km). Per questi tratti era, inizialmente, previsto un ammodernamento con interventi impegnativi di demolizione dell’attuale sede stradale e ricostruzione di nuove tratte in variante.

Tutto ciò - sottolinea Fitto - è stato sostituito da un piano pluriennale di manutenzione straordinaria senza cantieri fissi e a basso impatto sulla viabilità, che non prevede alcuna demolizione del vecchio tracciato ma una semplice ristrutturazione delle carreggiate attuali con impatti positivi limitati per quanto riguarda il miglioramento della viabilità».

«Gli interventi di manutenzione da realizzarsi nei prossimi cinque anni - osserva - saranno: rifacimento della pavimentazione stradale; rimozione delle attuali barriere di sicurezza e posa in opera di nuove barriere metalliche; rifacimento della segnaletica verticale ed orizzontale; installazione di nuove barriere fonoassorbenti e di reti di protezione sui viadotti; adeguamento impianti delle gallerie e nuovi impianti tecnologici; nuovi impianti di illuminazione degli svincoli; incremento delle piazzole di sosta lungo le due carreggiate; restauro dei calcestruzzi ammalorati nelle opere d’arte e nei muri; risanamento degli impalcati dei viadotti.

Temo per te - conclude - che i giornalisti stranieri continueranno a ridere in compagnia di quelli italiani ed insieme a tutti i calabresi, purtroppo».