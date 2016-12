Due giovani arrestati da Cc

GRAVINA IN PUGLIA - I carabinieri hanno arrestato, a Gravina in Puglia, due giovani di 19 e 26 anni di Altamura (Bari) con l’accusa di rapina. Secondo gli investigatori, i due avrebbero fatto irruzione, incappucciati e armati di pistola, in una parafarmacia di Gravina in Puglia e, minacciando con l’arma, hanno rapinato l’incasso ai tre dipendenti per poi fuggire a piedi.

L’intervento dei carabinieri e la descrizione dei presunti rapinatori diramata in brevissimo tempo ha consentito a militari in borghese, in servizio antirapina nella stazione ferroviaria, di identificarli e fermarli mentre erano in procinto di prendere il treno per Altamura.

La perquisizione ha permesso di recuperare la somma di 600 euro rapinata e di sequestrare l’arma usata per le minacce, una Beretta rivelatasi 'giocattolò identica all’originale. La visione dei filmati di videosorveglianza della parafarmacia rapinata, oltre a documentare la dinamica dell’evento, ha praticamente confermato l'identità dei due giovani con ancora indosso gli stessi indumenti utilizzati per il colpo.