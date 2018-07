Piemontese: anche in 2017 non abbiamo aumentato tasse

BARI - «Il Bilancio della Regione Puglia è in salute. A questo dato oggettivo e inconfutabile si aggiunge un indice di garanzia della salute del Bilancio. E cioè che malgrado l’ulteriore riduzione di trasferimenti statali, anche nel 2017 la Puglia non ha aumentato le tasse confermandosi tra le Regioni italiane con il minore carico fiscale». Lo afferma in una nota l’assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese, commentando l’approvazione, ieri sera da parte del Consiglio regionale, dei provvedimenti di Bilancio.

«E' anche importante - aggiunge - essere scesi a soli quattro giorni di ritardo nei pagamenti dei fornitori della sanità, ed essere rimasti al di sotto dei limiti per la spesa di personale, ferma a 150 milioni di euro». Nella nota si precisa che Piemontese aveva spiegato perché l’assestamento-variazione portato in Aula aveva dimensioni quantitative così ridotte. Il grosso della variazione di Bilancio si era già concretizzato l'11 giugno scorso, utilizzando 25 milioni di euro per gli assegni di cura e cinque milioni di euro per i Consorzi di bonifica. «Soprattutto - sottolinea l’assessore - non possiamo utilizzare i 30 milioni di euro di avanzo della gestione perché continuano a prevalere i vincoli posti dalla legislazione statale nell’utilizzo da parte delle Regioni dell’avanzo di amministrazione, malgrado tali vincoli siano stati giudicati illegittimi dalla Corte costituzionale».

Fra gli altri provvedimenti approvati, si ricorda nella nota, ci sono 27,9 milioni destinati al trasporto pubblico locale, un milione e 750mila euro per l’Agenzia per il Diritto allo studio, 800mila euro per il sistema di allerta della protezione civile, 400mila euro per i canili e il contenimento del randagismo. Infine ci sono risorse per l’aeroporto 'Gino Lisà di Foggia dopo che si concluderanno i lavori di allungamento della pista. La Regione, prosegue la nota, punta sette milioni e mezzo di euro sul futuro dello scalo foggiano, che si aggiungono ai 14 milioni di euro per l’allungamento della pista. L’aeroporto è destinato alle attività di protezione civile oltre al traffico passeggeri. Questa provvista finanziaria direttamente connessa alla gestione dello scalo, conclude Piemontese, «mette in sicurezza la delicata fase di star-tup delle attività di volo, una volta che l’intervento per l’allungamento della pista si concluderà, prevedibilmente entro il primo semestre dell’anno prossimo».