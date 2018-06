Decaro: ora stato emergenza per Palagiustizia

BARI - Per il sindaco di Bari, Antonio Decaro, gli oltre 100 arresti eseguiti oggi sono un "importante colpo alle organizzazioni criminali baresi inferto da Magistratura e Forze dell’ordine, spesso costretti a lavorare in condizioni di grande difficoltà. La vicenda del Palagiustizia è solo l’esempio più eclatante», dato che l’immobile di via Nazariantz, dove hanno sede gli uffici di Procura e Gip, è inagibile perché a rischio crollo e da tre settimane le udienze penali di rinvio si celebrano in una tendopoli.

«Davanti a questi risultati - dice Decaro - noi chiediamo in modo ancor più forte che lo Stato si faccia carico in termini prioritari di garantire il funzionamento della Giustizia in condizioni dignitose, decretando lo stato di emergenza per velocizzare le procedure di trasferimento delle funzioni giudiziarie in un’altra sede. Ad oggi non possiamo che ringraziare ancora una volta per lo straordinario lavoro che la Magistratura inquirente sta portando avanti nonostante le condizioni assurde in cui è costretta a operare».