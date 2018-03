Auto: Rally dei Nebrodi scalda i motori

GIOIOSA MAREA (MESSINA), 14 MAR - Il Rally dei Nebrodi di automobilismo, giunto alla 19/a, accenderà i motori sabato 14 e domenica 15 aprile: la gara del Messinese sarà valida come seconda prova del Trofeo Rally Sicilia, aperta anche alle Autostoriche. La gara organizzata da Cst Sport riporta le auto da corsa, in uno scenario unico per fascino e selettività. Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 9 aprile. Sant'Angelo di Brolo, Raccuja e Sinagra sono i tre Comuni che, ancora una volta, si sono schierati al fianco dell'organizzazione, ma sono anche i nomi delle tre prove speciali sulle quali si articola la gara, che partirà nella serata di sabato 14 aprile dal primo dei tre comuni nel cuore dei Nebrodi. Domenica 15, giornata di grandi sfide sulle guidate e spettacolari strade nebroidee con traguardo finale alle 19 ancora nel centro di Sant'Angelo di Brolo.