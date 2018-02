Udinese: lesione a flessore per Danilo

UDINE, 27 FEB - Il capitano dell'Udinese Danilo ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra a seguito dell'infortunio subito domenica nella partita contro la Sampdoria. Lo ha reso noto Udinese calcio all'esito degli esami diagnostici strumentali a cui è stato sottoposto oggi il giocatore per determinare l'entità dell'infortunio. Per il capitano bianconero i tempi di recupero sono stimati in circa 3 settimane. Danilo ha già iniziato il lavoro con lo staff dell'Udinese. Le sue condizioni saranno valutate quotidianamente attraverso un attento monitoraggio fisico-riabilitativo.