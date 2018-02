Atp Dubai: Fabbiano subito fuori

ROMA, 27 FEB - Thomas Fabbiano esce al primo turno del tabellone principale del "Dubai Duty Free Tennis Championships", torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.623.485 dollari in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 28enne pugliese, numero 78 del ranking mondiale, ha ceduto per 0-6 6-2 6-2 al serbo Filip Krajinovic. Il primo favorito del seeding è il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 4 del ranking mondiale, che precede il francese Lucas Pouille, lo spagnolo Roberto Bautista Agut ed il bosniaco Damir Dzumhur. Assente il campione in carica, lo scozzese Andy Murray.