6 Nazioni, azzurri ritrovano Morisi

ROMA, 27 FEB - Spicca il ritorno di Luca Morisi tra i 32 convocati dal ct dell'Italrugby Conor O'Shea in vista delle ultime due giornate del 6 Nazioni che vedranno l'Italia affrontare il Galles domenica 11 marzo a Cardiff e la Scozia sabato 17 marzo all'Olimpico di Roma. Il tre quarti centro del Benetton aveva disputato il suo ultimo test-match proprio contro il Galles nel settembre 2015 riportando un infortunio al crociato che lo aveva costretto a rinunciare al Mondiale. Sono del gruppo, dopo aver saltato per infortunio le prime 3 giornate, il pilone sinistro Federico Zani ed il flanker Giovanni Licata. La Nazionale si radunerà domenica 4 al Centro di preparazione olimpica "Giulio Onesti", con la partenza per Cardiff fissata per giovedì 8. I convocati: Chistolini, Ferrari, Lovotti, Pasquali, Quaglio, Zani, Bigi, Ghiraldini, Fabiani, Biagi, Budd, Ruzza, Zanni, Licata, Mbandà, Negri, Parisse, Polledri, Steyn, Palazzani, Violi, Allan, Canna, McKinley, Bellini, Benvenuti, Bisegni, Boni, Castello, Hayward, Minozzi, Morisi.