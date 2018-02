Calcio: riflusso Var, quanti rigori in meno al ritorno...

ROMA, 27 FEB - Dopo la partenza a razzo di inizio campionato, la Var segna il passo: meno rigori concessi e tolti dagli arbitri nei primi 7 turni del girone di ritorno, confrontati con l'analogo periodo dell'andata. Un segnale di riflusso per la tecnologia in campo alla quale gli arbitri - a quanto risulta dai numeri - hanno ultimamente fatto meno ricorso. "Forse Rizzoli ha invitato a un arbitraggio più da campo, affidandosi alla Var solo per casi eclatanti - spiega Tiziano Pieri, ex arbitro internazionale ed esperto di Var alla trasmissione 'La Giostra del gol' - anche se a volte non sono state prese le scelte giuste: in questi prime sette giornate del ritorno, il minor utilizzo della Var ha portato a più errori rispetto all'andata: dieci evidenti contro i due dei primi sette turni del girone d'andata". Nel raffronto, i rigori concessi con Var sono scesi da 7 a 3, quelli tolti dalla 'moviola' da 6 a 3. In crescita invece i gol annullati dalla Var, passati da 4 a 10. In equilibrio invece le espulsioni grazie al Var: 3 all'andata, come al ritorno. (ANSA).