Allegri, importante non sprecare energie

TORINO, 27 FEB - "Conta scrivere il proprio nome nell'albo dei vincitori: dobbiamo pensare esclusivamente a noi". Così Massimiliano Allegri, sulle polemiche legate agli 'scansamenti' delle avversarie, con riferimento al Sassuolo e alla formazione dell'Atalanta per il match poi rinviato per neve: "Quello che pensano o dicono gli altri non ci cambia, continuiamo ad avere un profilo basso, puntiamo a a giocarci le nostre chance in campionato, Champions e Coppa Italia. Altrimenti si sprecano energie inutili: nella vita bisogna essere pratici".