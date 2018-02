PSG: Neymar dovrà stare fuori due mesi

ROMA, 27 FEB - Brutta tegola per il Paris Saint-Germain, che perde Neymar per due mesi nella fase cruciale della stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il fantasista brasiliano dovrà essere operato per la frattura del piatto tibiale rimediata domenica sera contro il Marsiglia. Ieri il club parigino aveva ipotizzato un mese di stop, ma stamattina è arrivata la doccia gelata: Neymar dovrà rimanere fermo per almeno due mesi. Neymar, fra le altre, sarà costretto a saltare il ritorno degli ottavi di finale di Champions, contro il Real Madrid, vittorioso all'andata per 3-1. Il match è in programma martedì 6 marzo, alle 20,45.