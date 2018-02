Tennis: I.Wells, Schiavone subito fuori

ROMA, 27 FEB - Nulla da fare per Francesca Schiavone nell'Oracle Challenger series, torneo Wta 125k dotato di un montepremi di 150 mila dollari in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. La 37enne milanese, numero 91 del ranking mondiale e sesta testa di serie, è stata battuta per 6-1 6-3 dalla belga Yanina Wickmayer. In tabellone c'è anche Sara Errani: la 30enne romagnola, passata attraverso le qualificazioni, in nottata dovrà vedersela con la statunitense Jennifer Brady. Numero uno del seeding è la polacca Magda Linette.