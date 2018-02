Bolt giocherà al calcio, ma per l'Unicef

ROMA, 27 FEB - Usain Bolt non giocherà nel Manchester United e neppure con la maglia dei sudafricani dei Mamelodi Sundowns, una delle più importanti del Sudafrica e dell'intero Continente nero, vincitrice della Champions africana nel 2016. Il pluriolimpionico giocherà però sul terreno dell'Old Trafford di Manchester un'amichevole che Socceraid organizza per supportare i fondi dell'Unicef: appuntamento domenica 10 giugno. Ieri Bolt, attraverso i social, aveva promesso di svelare il nome della squadra di calcio per la quale avrebbe giocato e oggi se n'è saputo di più. Il giamaicano non giocherà in Premier o in Bundeliga, ma farà parte del Soccer Aid World XI, in un partita tra leggende del calcio mondiale e celebrità inglesi. "Giocherò nella squadra di Soccer aid per l'Unicef, a Old Trafford, domenica 10 giugno. Tieniti pronto, Robbie Williams!", ha scritto Bolt su Twitter, rivolgendosi alla popstar britannica, ex Take That.