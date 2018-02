F1: test Barcellona, Ricciardo il più veloce, 3/o Raikkonen

ROMA, 26 FEB - E' stata la Red Bull di Daniel Ricciardo la più veloce della sessione mattutina della prima giornata di test di F1 sul circuito del Montmelò, vicino Barcellona, in vista dell'inizio del Mondiale di F1. Il pilota australiano ha percorso 60 giri, il migliore dei quali in 1'20"179. Alle sue spalle la Mercedes dì Valtteri Bottas (58 giri) in 1'20"349. Terzo tempo per il ferrarista Kimi Raikkonen che accusa un ritardo da Ricciardo di 327 millesimi. Seguono poi la Renault di Nico Hulkenberg, la Toro Rosso di Brendon Hartley, la Williams di Lance Stroll, la Haas di Romain Grosjean, la McLaren di Fernando Alonso, la Alfa-Sauber di Marcus Ericsson (per lo svedese 41 giri e un ritardo di oltre 4 secondi e mezzo da Ricciardo) e la Force India di Mikita Mazepin. La prima sessione di test si concluderà giovedì 1 marzo. il 6 piloti di nuovo in pista, sempre al Montmelò, fino al 9 marzo. Il 25 marzo il via al Mondiale con il Gp d'Australia a Melbourne. (ANSA). GGI/ S0B QBXB