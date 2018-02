Paralimpiadi, azzurri in 4 discipline

ROMA, 26 FEB - Archiviate le Olimpiadi invernali, comincia il conto alla rovescia per la 12/a edizione delle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Cerimonia di apertura alle 20 (12 italiane) del 9 marzo con il Comitato italiano paralimpico che nel frattempo ha ufficializzato i nomi degli atleti che comporranno la squadra azzurra impegnata fino al 18 marzo in Corea del Sud. L'Italia sarà presente con 26 atleti in quattro discipline: para ice hockey, snowboard, sci alpino e sci nordico. L'obiettivo dichiarato è riscattare l'edizione di Sochi 2014 conclusasi per gli azzurri con zero medaglie. "Siamo carichi e desiderosi di fare bene - commenta Luca Pancalli, presidente del Cip - Vogliamo emozionarci ed emozionare, così come ha fatto la squadra olimpica a cui vanno i complimenti di tutti noi. Insieme alla Federazione italiana sport del ghiaccio e alla Federazione italiana sport invernali paralimpici abbiamo creato un gruppo unito e motivato. Vogliamo onorare al massimo il nostro Paese".