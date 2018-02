Zidane, Neymar? Spero ci sia in Psg-Real

ROMA, 26 FEB - "Non mi piace mai quando si fa male qualcuno, e non sono certo contento per l'infortunio di Neymar. Spero che possa farcela a rientrare per la partita di ritorno contro di noi. Non potrei mai desiderare che un nostro rivale non ci sia per un motivo del genere". Alla vigilia della sfida del turno infrasettimanale di Liga contro l'Espanyol, Zinedine Zidane dà dimostrazione di grande sportività e parla di colui che potrebbe essere il grande assente di PSG-Real Madrid della prossima settimana, big match del ritorno degli ottavi di Champions. "Ho visto la partita - ha ammesso Zidane riferendosi a Psg-Marsiglia -e non mi è piaciuto per niente il momento in cui si è infortunato. Spero per Neymar che non sia una cosa troppo seria. Comunque un'eventuale assenza potrebbe non influenzare così tanto la partita - ha detto ancora Zizou -, perché al suo posto ci sarà qualcun altro, che vorrà mettersi in evidenza e sarà molto motivato per una sfida come questa".