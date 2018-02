Milan-Zenit, ritiro in stesso hotel Roma

MILANO, 26 FEB - Giornata di incontri speciali a Roma: Roberto Mancini, come testimonia una foto pubblicata sui profili social del Milan, incontra in albergo Gennaro Gattuso, avversario di mille sfide da calciatore e ora collega in panchina, prima di salutare il ds Massimiliano Mirabelli e il team manager Andrea Romeo, con cui ha lavorato in passato all'Inter. Baci e abbracci anche tra Leonardo Bonucci e Domenico Criscito, ex compagni di Nazionale. Lo Zenit San Pietroburgo festeggia questo incontro tra capitani con un tweet carico di speranza: 'sono pronti a rivedersi in finale di Europa League'. Milan e Zenit infatti in queste ore convivono nello stesso hotel di Roma, il Parco dei Principi: i rossoneri preparano la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, i russi invece sono in ritiro durante la sosta del campionato.