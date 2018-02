L'Atalanta forma i tifosi di domani

BERGAMO, 26 FEB - Nove lezioni all'insegna del fair play e dell'etica sportiva rivolte a circa 1.500 studenti delle scuole primarie (classi quarte e quinte) e secondarie (fino alla terza classe) della provincia di Bergamo, tutti i giovedì mattina di marzo e aprile dalle 9 alle 12. Non in un'aula scolastica, bensì allo stadio cittadino, per formare una generazione di tifosi responsabile e consapevole. È stata presentata la 17/a edizione de 'La scuola allo stadio', progetto socio-educativo dell'Atalanta che prevede visite guidate al teatro delle imprese della squadra di Gian Piero Gasperini, incontri coi giocatori, lezioni pratiche sul campo con gli allenatori del settore giovanile di Zingonia e infine la partecipazione ai concorsi "Atalanta: mitologia del nome", "Il mio slogan corretto" e "Il calcio libero dal razzismo".