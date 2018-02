Neymar, nessuna frattura a caviglia

PARIGI, 26 FEB - "Almeno è in grado di usare lo smartphone": il sollievo online dei tifosi del Paris Saint-Germain arriva dopo l'apparizione di una foto sul profilo Instagram di Neymar in cui il brasiliano posta l'immagine della sua caviglia infortunata ieri sera contro l'Olympique Marsiglia e rigidamente fasciata "Per oggi basta" scrive l'attaccante brasiliano, che ha scattato la foto la notte scorsa, dopo essere stato trasportato in ambulanza all'Ospedale americano di Neully, vicino a Parigi, mentre i suoi compagni di squadra liquidavano per 3-0 l'OM. Gli esami medici non hanno evidenziato né fratture né gravi distorsioni alla caviglia destra. Neymar dovrà però continuare a indossare il bendaggio rigido e sarà out per i due appuntamenti settimanali del PSG, i quarti di finale della Coppa di Francia mercoledì e la trasferta di campionato a Troyes sabato. Secondo il tecnico Unai Emery, "Neymar dovrebbe giocare contro il Real Madrid", nel ritorno degli ottavi di Champions il 6 marzo al Parco dei Principi.