MotoGp: Marquez, altri 2 anni con Honda

ROMA, 26 FEB - Marc Marquez resta fedele alla Honda HRC con la quale ha rinnovato il contratto in scadenza a fino 2018. Altri due anni con il team Repsol, la scuderia ufficiale di Tokyo, un binomio che in cinque stagioni ha prodotto quattro titoli mondiali della classe regina. Ed anche nella sesta il detentore del titolo parte favorito. "Sono molto contento di rinnovare con Honda e continuare la mia avventura in MotoGP - ha commentato il talento di Cervera - Sarà un grande onore essere ancora parte della famiglia. Apprezzo come la Casa e la scuderia diano sempre il massimo per i migliori risultati possibili. Voglio ringraziare tutti per questa grande opportunità". Quindi il punto sull'ottimo inizio di stagione, non solo suo ma di tutte la moto con l'ala. "I primi test dell'anno sono andati bene e adesso che il mio contratto è stato rinnovato posso concentrarmi pienamente sul campionato".