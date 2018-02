Neve Roma,niente allenamenti Milan-Lazio

ROMA, 26 FEB - La nevicata su Roma ha complicato i piani anche del Milan, che dopo la partita vinta ieri sera all'Olimpico contro i giallorossi è rimasto nella Capitale, dove mercoledì sarà impegnato nel ritorno della semifinale di coppa Italia contro la Lazio. Per via della neve, è stato infatti annullato l'allenamento sul campo dell'Acqua Acetosa, inizialmente in programma alle 11.30 con i primi venti minuti aperti alla stampa. La squadra di Rino Gattuso si allenerà all'interno dell'Hotel Parco dei Principi, sede del ritiro. Salta anche l'allenamento della Lazio: infatti il centro sportivo di Formello è completamente innevato. I biancocelesti torneranno in campo soltanto domani per la rifinitura.