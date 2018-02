Calcio: City vince Coppa Lega inglese

ROMA, 25 FEB - Primo trofeo conquistato in Inghilterra per Pep Guardiola. Il Manchester City guidato dal tecnico catalano ha infatti vinto la Coppa di Lega inglese (Carabao Cup) battendo in finale a Wembley l'Arsenal, per 3-0. Le reti sono state segnate da Aguero, Kompany e David Silva. Intanto sui social i tifosi dei 'Gunners', prossimi rivali del Milan negli ottavi dell'Europa League, si scatenano con post e messaggi in cui chiedono che il manager Arsene Wenger se ne vada.