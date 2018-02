Udinese: Oddo, oggi mi rode tanto

GENOVA, 25 FEB - Nonostante la sconfitta Massimo Oddo è soddisfatto della prestazione dell'Udinese. "Oggi mi rode tanto perché abbiamo fatto una grandissima partita - ha detto -. Ho visto una gara giocata bene dalla mia squadra e probabilmente anche meglio dalla Sampdoria. Abbiamo creato una decina di palle gol e sbagliato almeno sei volte l'ultimo passaggio. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla". A macchiare la sconfitta probabilmente la seconda rete della Sampdoria con Zapata capace di partire dalla propria area per arrivare sino in gol. "Siamo stati polli in alcune circostanze come nel secondo gol - ha spiegato Oddo -, in quel caso bisogna essere più scaltri e avremmo dovuto spendere un fallo. L'augurio è che commettere questo tipo di errori possa essere d'esperienza per il futuro. Gradirei solo che la prossima volta fossimo un po' più scaltri".