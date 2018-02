Zenga, sconfitta Crotone tutta colpa mia

CROTONE, 25 FEB - "Tutta colpa mia". Walter Zenga non cerca alibi e spiega i motivi della sconfitta con la Spal che risucchia il Crotone nella zona più calda della classifica. "Avevo fatto delle scelte iniziali - ha detto dopo la gara - pensando di poter fare il nostro calcio con gli undici che avevano fatto bene nella fase finale del girone di andata. Eravamo convinti di poter fare buona gara, ma alcune scelte non mi hanno ripagato. Evidentemente non sono state ottimali. Certe cose non sono venute come dovevano. Abbiamo preso il terzo gol in modo assurdo ed anche l'aver cercato di rimediare nel finale cercando soluzioni non logiche, insomma tutto quello che abbiamo fatto, ricade su mie spalle. Non parlo di singoli, quello resta nello spogliatoio. Se la squadra non gioca bene il responsabile è chi la mette in campo. Avrei dovuto valutare meglio le situazioni negli allenamenti settimanali".