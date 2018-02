Giochi: Ivanka ignora delegazione Nord

PECHINO, 25 FEB - Come il vice presidente Mike Pence alla cerimonia di apertura, anche la first daughter Ivanka Trump ha ignorato la delegazione nordcoreana, sistemata in tribuna vip alle sue spalle, alla chiusura delle Olimpiadi coreane. Nelle immagini tv, il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha salutato tutti i suoi ospiti illustri, incluso il capo della delegazione del Nord, il generale Kim Yong-Chol, incontrato solo poche ore prima in un meeting riservato. Ivanka, indossando i colori del team Usa, è rimasta all'apparenza fedele a quanto detto a Moon venerdì al suo arrivo dicendo a Moon di essere in Corea del Sud: "Sono qui per riaffermare la volontà di tenere la massima pressione" su Pyongyang oltre che per ribadire il solido legame da Washington e Seul. Durante gli scambi di mano la first daughter ha tenuto il suo sguardo ben lontano dal generale Kim, seduto nella fila alle sue spalle, due sedie alla sua sinistra.