Giochi: Ledecka anti star, "cioccolata è il mio doping"

Dice di non essere un modello "sono troppo matta", mangia tanta cioccolata "è il mio doping", ma il suo segreto è che sciare o stare sulla tavola "mi diverte troppo". Ester Ledecka saluta i Giochi di PyeongChang da vera regina, ma anche da anti star: la 22enne ceca ha realizzato un'impresa unica, vincendo i titoli olimpici nello sci alpino e nello snowboard. Suo fratello le disegna le tute che la ritraggono come una super eroina e suo padre, cantante di fama, è pronto a dedicarle una canzone. "Tornavo al villaggio dopo la cerimonia delle medaglie - ha raccontato la campionessa - e una ragazza coreana in macchina ha messo una canzone di mio padre: è stato un momento davvero speciale". Sul suo essere divisa tra snowboard e sci, la Ledecka scherza dicendo che quando fa uno si sente più l'altro e viceversa. E ora per la più eclettica atleta di questi Giochi si apre anche la prospettiva delle Olimpiadi estive di Tokyo nel surf. "Un po' mi sono allenata, ma avrei bisogno di una accelerata" dice ridendo. In questi quindici giorni i suoi follower sui social hanno avuto un'impennata: "Sono contenta che tanta gente mi segua, ma le persone più importanti sono nella mia squadra, senza di loro mai avrei potuto raggiungere questi obiettivi". Il segreto comunque per la campionessa di Praga è divertirsi in gara: "Credo sia proprio un vantaggio questo, finché mi diverto tutto è molto speciale. Sono felice per le medaglie vinte, ma la cosa più importante è che mi sto divertendo, che sono felice della mia vita e sono circondata da persone che amo. Io un modello? Meglio di no, sono troppo matta". A PyeongChang ha lasciato il segno, e lo ammette "ho coronato il sogno di bambina".