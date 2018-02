Giochi: Roda, per sci uomini fatto tutto

PYEONGCHANG, 25 FEB - "Abbiamo fatto di tutto e di più per la squadra maschile di sci. E' stato fatto un lavoro enorme e non abbiamo risparmiato su niente. Non ho rimpianti ma non siamo stati performanti come l'anno scorso, dopo quattro anni di grandi risultati in Corea non abbiamo concretizzato". Lo ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda, tracciando a Casa Italia un bilancio dei Giochi di Pyeongchang. "L'Olimpiade - ha aggiunto - ci lascia complessivamente abbastanza soddisfatti. Il merito è degli atleti che sono riusciti a vincere delle medaglie. Abbiamo conquistato due ori che da alcune edizioni non si vincevano. L'obiettivo era di 6-10 medaglie. In discesa libera maschile la davo per certa. C'erano anche altre possibilità, dallo slittino al gigante parallelo di snowboard. Poi ci sono settori che non hanno funzionato come il salto sugli sci, lo sci di fondo femminile, lo skeleton, alcune specialità dello snowboard dove non abbiamo atleti, il bob".