Giochi: Ivanka Trump alla finale del bob

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 25 FEB - Ultimo giorno di gare ai Giochi di PyeongChang e Ivanka Trump è andata a fare il tifo per gli equipaggi Usa alla finale del bob a 4. La figlia del presidente americano, che rappresenterà gli Stati Uniti nella cerimonia di chiusura, ha visitato l'Olympic Sliding Center a PyeongChang per assistere a una delle ultime gare olimpiche in programma: Ivanka, con la divisa del team a stelle e strisce e occhiali da sole, ha applaudito le squadre statunitensi, che però hanno chiuso molto distanti dal podio. Imponente il servizio di sicurezza per la figlia di Donald Trump: ieri Ivanka aveva già assistito alle finali del big air di snowboard e alla partita di curling a Gangneung.