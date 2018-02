Giochi: Bach, in Corea grandi Olimpiadi

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 25 FEB - "Siamo felici di queste Olimpiadi, sono state un successo sul piano dell'organizzazione e dei risultati. Ma da qui è partito un messaggio importante che va oltre lo sport: la sfilata comune delle due Coree, il team misto di hockey, si è riaperto un dialogo attraverso lo sport. Ora tocca ai politici fare il resto". Thomas Bach fa un bilancio più che positivo dei Giochi di PyeongChang che si chiudono oggi: il presidente del Cio si è soffermato sul "valore simbolico e sulle emozioni", che questa edizione ha trasmesso proprio per il riavvicinamento tra il Sud e il Nord. Bach andrà in visita in Corea del Nord, quanto invece alla possibilità di vedere di nuovo i paesi sfilare insieme ai Giochi estivi di Tokyo ha affermato: "E' presto per dirlo, mancano due anni e mezzo. Ma il Cio continuerà la strada del dialogo anche dopo la fine di queste Olimpiadi".