Giochi: Bach, se stop a doping Russia ok

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 25 FEB - "I due casi di doping hanno pesato sulla decisione di confermare la sanzione alla Russia. Se poi saranno in linea con le richieste del Cio e non ci saranno altri casi allora potranno essere reintegrati". Thomas Bach spiega così, durante il bilancio di fine Giochi invernali in Corea del Sud, la decisione dell'Esecutivo di non revocare il bando alla delegazione di Mosca che sfilerà alla chiusura ancora senza la bandiera ufficiale.