Giochi: la Russia è d'oro nell'hockey

PYEONGCHANG (COREA DEL SUD), 25 FEB - Sconfiggendo 4-3 la Germania all'overtime, la squadra dei russi senza bandiera ha vinto la medaglia d'oro nel torneo di hockey ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. In finale hanno segnato Vyacheslav Voinov, Nikita Gusev (2) e Kirill Kaprizov (golden gol) per i russi, Felix Schutz, Dominik Kahun e Jonas Muller per i tedeschi. Emozionante il terzo tempo con il vantaggio russo, la rimonta tedesca e il pareggio a 50" dallo scadere. Bronzo al Canada che ha sconfitto 6-4 la Repubblica Ceca nella 'finalina'. Per la Russia si tratta del secondo oro in queste Olimpiadi invernali.