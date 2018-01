Sci: infortunio Pirovano

CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 21 GEN - Sospetta rottura del crociato anteriore e del menisco del ginocchio destro per l'azzurra Laura Pirovano. La sciatrice trentina di 19 anni e' caduta oggi nel superG di coppa del mondo di Cortina mentre scendeva con il pettorale 44. Subito dopo al gara e' stata interrotta, ma con conferma del risultato, per il vento forte e la scarsa visibilita'. Sofia Goggia, come la stessa atleta aveva ipotizzato dopo l'uscita di oggi nel superG, ha invece rinunciato a partecipare al gigante di martedi' a San Vigilio di Marebbe. Ha preferito tornare a Bergamo per qualche giorno di riposo a casa in vista delle sue prossime gare.