Giro: Frongia,premiazione Roma nel mondo

ROMA, 29 DIC - Saranno 194 i Paesi del mondo che trasmetteranno la premiazione finale del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, in programma il 27 maggio 2018 a Roma. Lo rende noto l'assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia, sottolineando il "prestigioso traguardo per la città di Roma che si conferma al centro dei grandi eventi sportivi internazionali e porterà nella Capitale un indotto importante". L'amministrazione prevede che i network accreditati saranno 22, per 2.035 media coinvolti, 10,7 milioni di live audience e 777 milioni di global audience. "La richiesta pervenuta all'amministrazione Capitolina per l'evento è di 100 mila euro - spiega Frongia -; Roma Capitale garantirà i servizi previsti per questo tipo di manifestazioni. La vasta portata di questo evento permette di creare un'audience globale che attira l'attenzione degli sponsor incrementando quindi anche il giro d'affari. Riportiamo il caso di Londra che nel 2007 per aggiudicarsi la partenza del Tour, a fronte di un investimento di 7,5 milioni".