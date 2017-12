Allegri: "Mandzukic resta alla Juve"

TORINO, 29 DIC - "Mandzukic non mi chiederà consigli sulla Cina: rimarrà alla Juventus". Massimiliano Allegri spegne sul nascere le indiscrezioni di mercato che vorrebbero l'attaccante via da Torino a gennaio. "Mario è talmente competitivo che, in questo momento, difficilmente accetterebbe di andare in un campionato poco competitivo - sostiene l'allenatore bianconero -. Pjaca? Parleremo con il ragazzo e valuteremo insieme, rientra da nove mesi di stop e ha bisogno di giocare, sceglieremo il meglio per lui e per la Juve".