Allegri:Dybala straordinario,no paragoni

TORINO, 29 DIC - "Dybala è un giocatore straordinario ma, certi paragoni fatti all'inizio dell'anno, sono stati dannosi per lui. Per fortuna è un ragazzo intelligente e ha capito". Massimiliano Allegri torna così sulla condizione del numero 10 dei bianconeri. "Non si può paragonare un giocatore di 24 anni a giocatori che hanno vinto Palloni d'Oro a grappoli, deve fare il proprio percorso", sottolinea l'allenatore della Juventus che, contro il Verona, potrebbe schierarlo dall'inizio. "E' sereno, ha fatto una grande settimana", dice di lui.