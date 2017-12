Ciclismo: Amore&Vita ingaggia Freuler

BOLOGNA, 28 DIC - Il velocista svizzero Jan-Andrè Freuler correrà la prossima stagione per la squadra ciclistica Amore&Vita-Prodir. Nato a Reichenburg nel 1992, Freuler è un velocista atipico e versatile. Nel 2017 ha vinto quattro corse su strada e varie competizioni su pista. Il prossimo anno verrà impegnato dal team diretto da Francesco Frassi sia nelle gare su pista sia in quelle su strada. Jan-Andrè Freuler è nipote di Urs Freuler, campione degli anni '80 e '90, velocista ancora oggi considerato tra i più forti sprinter di tutti i tempi. In carriera conquistò 71 corse, tra cui 15 tappe al Giro e 3 tappe al Tour. Oltre ai successi su strada Freuler senior conquistò 10 Campionati del Mondo su pista (nella corsa a punti e nel keirin tra il 1980-1989) e Sei Giorni. Una passione, quella per la pista che Urs ha trasmesso al nipote Jan, proprio come dimostrano i suoi risultati in questa disciplina impreziositi da ben sei titoli nazionali svizzeri, conquistati in diverse specialità.