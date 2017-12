Calcio: Inter ancora ko, Spalletti, c'è meno coraggio

MILANO - ''E' un momento in cui abbiamo perso fiducia, abbiamo meno coraggio e siamo meno convinti delle nostre qualità. Poi quando capitano occasioni non riusciamo a sfruttarle e invece dovremmo dare a queste l'importanza che meritano. E' un momento dal punto di vista psicologico e caratteriale in cui dobbiamo sferzare''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti analizza la terza sconfitta consecutiva, arrivata in Coppa Italia contro il Milan. Un gol in 5 partite, la coppia Icardi-Perisic che non funziona, una rosa forse troppo ristretta. ''I giocatori - dice - stanno bene dal punto di vista fisico e hanno le loro qualità. Ma non bisogna aspettarsi che i propri problemi vengano risolti da qualcun altro. Dobbiamo risolvere le nostre cose da soli. Altrimenti, se aspetti l'intervento degli altri, è un guaio''. L'allenatore nerazzurro ha fiducia nell'Inter ma si aspetta di più soprattutto dagli attaccanti: ''La squadra può stare dentro le partite e vincere contro tutti ma deve rendersi conto delle proprie capacità e le sappia usare tutte le volte. Se manca l'apporto di qualche calciatore diventa difficile''. Amaro anche Antonio Candreva: ''E' una sconfitta dolorosa, forse inaspettata, perché tenevamo a questa Coppa Italia''. (ANSA).