De Rossi, Figc va sul sicuro con Tommasi

ROMA, 28 DIC - "Il profilo giusto per il ruolo di presidente della Federcalcio? Non lo dico perché è mio amico, ma Damiano Tommasi ha dato un'immagine diversa sia da calciatore che da dirigente. Con lui vai sul sicuro". Non ha dubbi Daniele De Rossi nell'indicare nel suo ex compagno nella Roma, e attuale presidente dell'Assocalciatori, l'uomo giusto per rilanciare il calcio italiano dopo la mancata qualificazione al Mondiale e le dimissioni di Carlo Tavecchio da numero 1 della Figc. E proprio riguardo all'ex presidente federale, al capitano della Roma non è piaciuto "quando si è gettata tutta la croce addosso a Tavecchio. È un personaggio che non mi ha fatto impazzire per come si è inserito a causa di uscite assolutamente fuori luogo, ma negli anni ha fatto il dirigente ereditando una situazione in cui non poteva fare miracoli. Anzi,ne ha fatti nella prima gestione se andiamo a valutare i risultati ottenuti con Conte, e i meriti vanno anche alla Figc".