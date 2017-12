Pianigiani, finire girone con vittoria

MILANO, 28 DIC - L'Olimpia Milano (4-10) chiude il suo logorante 2017 (73 partite giocate) ospitando in Eurolega la Stella Rossa (5-9), ultimo turno del girone d'andata. Una gara che può valere l'aggancio ai serbi e rinnovare speranza di playoff oppure emettere una mezza sentenza sulle residue possibilità per l'Ax di entrare nelle prime otto. "Ci teniamo tantissimo - ammette coach Pianigiani - a chiudere il girone con una vittoria anche per dimostrare a noi stessi che il margine di distanza dalle migliori squadre è poco. Arriviamo in riserva di energia ma vogliamo mettere punti in cascina". La Stella Rossa è la migliore squadra in Eurolega a rimbalzo d'attacco e controllare i tabelloni sarà la chiave per ottenere un risultato positivo: "Dovremo resistere - aggiunge Pianigiani - allo scontro fisico, sacrificarci nel tagliafuori, toccare la palla e tuffarsi prima di loro sui palloni vaganti. Quindi dovremo essere noi a dettare il ritmo perché quando perdiamo il controllo subiamo la taglia degli avversari".