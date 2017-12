De Rossi, Juve favorita per titolo

ROMA, 28 DIC - "Sono due anni che dico che per come gioca il Napoli è la squadra più accreditata per vincere lo scudetto. Però la Juventus è sempre lì e quindi dobbiamo per forza ripartire da loro come favoriti, poi un passo dietro metto il Napoli e noi". Daniele De Rossi a Sky Sport24 ammette che "se la Juve vince da 5-6 anni di seguito vuol dire che è più forte degli altri", ma "il campionato è lungo, nulla è deciso. Noi abbiamo perso qualche punto, ma adesso abbiamo delle partite da vincere assolutamente per riavvicinarci alle squadre davanti". Sul ko contro i bianconeri a Torino, De Rossi evidenzia che "anche un pareggio non sarebbe stato un risultato rubato, poteva starci e ci avrebbe portato a vedere questo nostro inizio di stagione in maniera differente. Se il nostro è un gruppo pronto per vincere? È un percorso lungo quello che ti porta a vincere, ma non puoi basare le ambizioni di una squadra su una partita sola, soprattutto quando vai a giocare contro una squadra molto forte che noi vorremmo raggiungere".