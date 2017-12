Tennis, anche Federer alla Hopman Cup

ROMA, 28 DIC - Sarà Roger Federer il protagonista più atteso della Hopman Cup, la tradizionale esibizione mista per nazioni al via dopodomani 30 dicembre a Perth in Australia. Per il secondo anno consecutivo il 36enne fuoriclasse di Basilea farà coppia con la giovane connazionale Belinda Bencic. La Francia è il team campione in carica, ma quest'anno non sarà al via: nella scorsa edizione Kristina Mladenovic e Richard Gasquet superarono gli Usa di CoCo Vandeweghe e Jack Sock - in gara anche quest'anno. Le altre coppie in gara sono quella tedesca formata da Angelique Kerber e Alexander "Sasha" Zverev; la canadese di Eugenie Bouchard e Vasek Pospisil; la belga Elise Mertens e David Goffin; la coppia australiana formataDaria Gavrilova e Thasasi Kokkinakis. Poi il duo russo formato da Anastasia Pavlyuchenkova e Karen Khachanov, infine i giapponesi Naomi Osaka e Yuichi Sugita.