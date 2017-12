Sci: a Bormio super Paris, discesa è sua

BORMIO, 28 DIC - Uno strepitoso Dominik Paris ha vinto la discesa di Bormio. Sulla pista dello Stelvio l'azzurro in 1:56:95 ha preceduto i norvegesi Aksel Lund Svindal (2/o a 4") e Kjetil Jansrud (3/o a 17"). Più indietro Peter Fill in 1.58.24 e Cristhof Innerhofer in 1.58.26. I due erano stati i migliori nell'unica prova cronometrata con condizioni di pista pero' diverse da quelle di gara a causa della nevicata delle ultime ore che ha ammorbidito il fondo. Paris regala il primo podio stagionale per la squadra azzurra maschile contro i sei delle ragazze. Domani a Bormio va in scena la combinata.