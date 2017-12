Torino, infortunio Belotti è meno grave

TORINO, 28 DIC - C'è ottimismo, in casa Torino, sulle condizioni del ginocchio destro di Andrea Belotti. Il 'Gallo' è stato sottoposto questa mattina, presso la clinica Fornaca, agli esami strumentali dopo l'infortunio rimediato nell'allenamento di ieri. L'immediata paura, vista la recidiva dell'infortunio al ginocchio destro, ha lasciato posto in giornata all'ottimismo: dovrebbero essere escluse lesioni ai legamenti, anche se per avere certezze sull'entità dell'infortunio, e i tempi di recupero, sarà necessario attendere l'esito ufficiale degli esami.