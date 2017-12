Nba, inatteso ko di Cleveland

ROMA, 28 DIC - Ancora una sconfitta per i Cleveland Cavaliers, la seconda consecutiva, stavolta a opera dei Sacramento King, formazione non irresistibile che nella notte Nba ha messo sotto i più quotati rivali con il punteggio di 109-95. Nulla ha potuto l'ennesima tripla doppia di Lebron James (16 punti, 10 rimbalzi, 14 assist). Miglior realizzatore dei vincitori è stato Kevin Love con 23 punti. I Cavs reduci dalla sconfitta del match di Natale contro i Golden State Warriors rivedono lo spettro del pessimo inizio di stagione, caratterizzato da ben quattro sconfitte consecutive. Sorridono invece i Warriors che hanno battuto 126-101 gli Utah Jazz. Bene anche i Boston Celtics vincitori sugli Charlotte Hornets per 102-91. Ancora una vittoria, la seconda di fila per gli Atlanta Hawks di Marco Belinelli, per l'azzurro 19 punti nel successo per 113-99 sui Washington Wizards. Da segnalare infine il grande show di Paul George che, con i suoi 33, ha guidato Oklahoma alla vittoria su Toronto per 124-107.