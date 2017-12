Basket: Varese rinuncia a reclamo

VARESE, 27 DIC - La Pallacanestro Openjobmetis Varese non avanzerà alcun reclamo tecnico per quanto accaduto in occasione della partita con la Segafredo Virtus Bologna. "Questa decisione - chiarisce il club lombardo - è stata presa per rispetto nei confronti della Società bolognese, cui vanno le congratulazioni per la vittoria ottenuta sul campo". Il riferimento è alla gestione da parte di arbitri e ufficiali di campo di una situazione relativa a una presunta infrazione di 24" commessa da Varese. Tuttavia "e con rammarico autentico - aggiunge il club - non possiamo non stigmatizzare l'inadeguato operato della terna arbitrale e degli ufficiali di campo che, nell'occasione, non si sono dimostrati di livello pari a quello delle squadre nella gestione delle situazioni venutasi a creare, come innegabilmente testimoniato dalla stessa diretta televisiva. In vista del prosieguo del campionato, Pallacanestro Varese si augura che la classe arbitrale dimostri di avere al suo interno qualità, capacità di analisi e critica".