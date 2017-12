Milan, Donnarumma in dubbio per Firenze

MILANO, 27 DIC - Verranno valutate "giorno per giorno" le condizioni di Gianluigi Donnarumma, che salta il derby di coppa Italia di questa sera per un problema nella zona dell'inguine ed è in dubbio anche per l'ultimo impegno del 2017 del Milan, sabato contro la Fiorentina. Come rende noto il club, il portiere "ha effettuato questa mattina controlli strumentali che hanno evidenziato una contrattura con edema infiammatorio dell'adduttore breve della coscia sinistra". "Il quadro clinico - conclude la nota - verrà valutato giorno per giorno".